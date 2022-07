Amical : ASSE - Bordeaux, choc de Ligue 2, se conclut sur un nul

En attendant le 10 septembre, et en espérant surtout que les Girondins soient bien intégrés au championnat de Ligue 2, les deux mastodontes du football français relégués se sont affrontés mercredi en amical. A Vichy, Sergi Palencia a trouvé le poteau d'entrée de jeu pour les Verts (1ere) mais c'est Bordeaux qui a ouvert la marque au quart d'heure de jeu par Logan Delaurier-Chaubet, auteur d'une remarquable frappe de l'extérieur de la surface (15eme). Quatre minutes plus tard, Dilane Bakwa a failli aggraver l'avantage (19eme) mais Etienne Green s'est opposé.



Son homologue Gaëtan Poussin, à son tour, a ensuite sorti trois arrêts d'envergure (35eme, 68eme, 89eme) mais n'a finalement rien pu sur un ultime penalty transformé par Denis Bouanga (1-1, 90eme). David Guion a vu "un bon test face à une très bonne opposition" : "Il y a eu des choses vraiment intéressantes, surtout en première période sur les sorties de balle, ce qu'on avait travaillé. On les a mis en difficulté, on marque un fort joli but. Nous nous faisons surprendre dès le départ, mais après on maîtrise."



La seconde période a été différente : "Ils ont changé tout le monde à la pause, mais nous je voulais qu'on aille physiquement le plus loin possible, donc je suis satisfait. On a été dominés, l'égalisation n'est pas illogique, mais on doit comprendre qu'en étant un peu plus malins, on doit mettre le deuxième but qui aurait calmé la fin. Ainsi, on n'aurait pas offert l'égalisation. On manque un peu d'expérience, mais c'était une bonne préparation qui permet de voir l'intensité qu'il faut mettre." La reprise est déjà dans dix jours, à Dijon pour l'ASSE et face à Valenciennes pour Bordeaux. Si les Girondins sont confirmés en Ligue 2...