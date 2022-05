Ajaccio : Leca quitte la présidence

"Je resterai un fidèle supporter de l'AC Ajaccio"



Une page se tourne à l'AC Ajaccio. Samedi soir après son succès face au champion Toulouse (1-0), le club corse a officialisé son retour en Ligue 1, 8 ans après sa relégation (2014). Ce mardi, Christian Leca a lui rendu officiel son départ, 3 ans après sa prise de fonction, survenue en 2019. Par le biais d'un communiqué, le dirigeant s'est exprimé sur cette décision. "Comme il a été évoqué récemment,Je garderai un souvenir impérissable de ces trois années sportives. J’ai en mémoire les joies que m’ont apporté ces trois saisons et surtout la dernière, la plus belle, du samedi 14 mai 2022 qui restera à jamais dans mon cœur", a-t-il écrit.Remerciant les nombreuses personnes qui ont su lui témoigner du soutien, Leca s'est décrit comme le "catalyseur" d'une "magnifique équipe". Avant de conclure : "Je souhaite bonne chance à toutes les composantes du club et je remercie toutes les personnes qui m’ont fait confiance salariés, joueurs, dirigeants et supporters durant ces trois années de présidence., FORZA ACA, À l’Orsu pà sempre !"