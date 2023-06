Affaire Bordeaux - Rodez : Clément Michelin accuse Lucas Buades de tricherie

Le match suspendu entre les Girondins de Bordeaux et Rodez en raison de l’agression commise par un supporter bordelais à l’encontre de Lucas Buades, n’en finit plus de faire parler. Alors que la LFP a annoncé lundi dernier avoir placé le dossier en instruction pour rendre son verdict le lundi 12 juin, Clément Michelin a livré son sentiment sur cette affaire. Dans un message posté sur son compte Instagram, le latéral droit des Marines et Blanc a remercié les supporters pour leur soutien sur l’ensemble de la saison avant de qualifier Lucas Buades de “tricheur”. Il s'en est également pris au protocole commission de la LFP.

"Un « supporter » qui a donné l’opportunité à un tricheur de gâcher cette soirée"

“Un moment incroyable, un moment de fête, de partage, d’émotion, avec nos familles, nos amis, gâché par DEUX individus. Un « supporter » qui a donné l’opportunité à un tricheur de gâcher cette soirée. Protocole commotion ? Un jour d’arrêt. Je suis très bien placé pour comprendre que c’est un scandale. Qu’on nous donne l’opportunité légitime de rejouer ce match et de finir cette saison sans aucun regret. Ça aurait dû être ça pendant 95 minutes”.