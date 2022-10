Youcef Belaïli ne s’est pas raté à l’occasion de son premier match avec Ajaccio. En seulement 15 minutes disputées, l’Algérien s’est grandement mis en avant. Et pas seulement pour épater la galerie.



Incorporé vers la fin, l’ancien Brestois a multiplié les gestes techniques sur les deux flancs. Il a assuré le spectacle, tout en se montrant décisif pour son équipe. Car c’est de lui qu’est venue l’égalisation corse à la 88e. Servi sur le côté droit, il a éliminé un premier adversaire, enrhumé un second à travers un petit pont, avant de servir en retrait. Le ballon, mal dégagé, a fini dans les pieds de Mounaïm d’El Idrissy, lequel a assuré l’égalisation.

Pantaloni salue la prestation de Belaili

Ce fut donc une première gagnante pour Belaïli avec l’ACA. Olivier Pantaloni, le coach de l‘équipe ne pouvait que lui tirer son chapeau. « C’est un joueur dont on connait les qualités footballistiques. Elles sont énormes, a-t-il déclaré sur Amazon Prime. On a discuté avec lui avant la rencontre, pour savoir combien de temps il avait dans les jambes. Il nous a dit une demi-heure. On a tardé à le faire entrer, mais son entrée a été très concluante. Il nous a amené cette égalisation. Youcef, il est capable aussi de marquer des buts. Il pèse offensivement ».



Le technicien corse a ensuite tenu à remercier Andy Delort, l'attaquant algérien de Nice, pour leur avoir soufflé le nom du Fennec. « Il nous a été de très bon conseil », a-t-il confié avec le sourire.