Alors que son sort paraissait scellé depuis l’élimination prématurée en Ligue des Champions, Mauricio Pochettino est ouvert à l’idée de continuer avec le PSG. C’est en tous les cas ce qu’a laissé croire le coach argentin, ce samedi lors de la conférence de presse précédant le match contre Monaco. A la question s’il avait toujours envie de continuer dans ses fonctions, « Poche » a répondu : « Oui, on se sent avec le staff technique d'avoir cette capacité de continuer. Mais il faut s'asseoir autour d'une table, voir les idées et la vision qu'il y a à l'avenir afin de trouver un niveau d'entente où tout le monde se sent bien dans sa manière de travailler. Il y a plein de sujets dont nous devons discuter. Après plus d'un an à la tête du club, nous avons une connaissance plus approfondie du contexte et nous sommes un staff technique meilleur qu'à notre arrivée ».

Même dix jours après, le revers en terre madrilène demeure dans l’esprit des Parisiens. Pochettino ne le nie pas, mais il insiste sur le fait que seul l’enchainement des matches et des victoires fera office de remède. « Il y a eu de la tristesse par rapport à ce qu’on a vécu. C'est un sentiment qui nous habite et les joueurs aussi. Tout le monde est affecté par cette déception. En football, on doit continuer à jouer et on ne peut pas s'arrêter. L'objectif qui reste est de gagner le championnat et donner un nouveau titre au club. C'est là-dessus qu'il faut concentrer toutes nos énergies ».

L’entraineur parisien a conclu en rebondissant sur son cas personnel. Après s’être dit « affecté » suite à l’échec en C1, il affirme être désormais « concentré » sur la tâche qui lui incombe pour la fin de l’exercice. « C'était un coup dur inespéré que l'on a encaissé. Cela prendra du temps pour retrouver le sommeil et un comportement normal. Je ne pense qu'à aujourd'hui et demain. Je suis concentré sur le fait de bien finir cette saison. On verra ensuite ce que le club veut faire à la fin de la saison », a-t-il confié.