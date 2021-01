PSG : Mbappé défendu par Jesus Perez

À la veille de la rencontre de la 21ème journée de Ligue 1 face à Montpellier, vendredi soir au Parc des Princes (21 heures), Jesus Perez, l'entraîneur adjoint du PSG, s'est présenté en conférence de presse afin de répondre aux questions des médias, en l'absence de Mauricio Pochettino, placé à l'isolement après avoir été testé positif au Covid-19. "Notre but est de gagner ces trois points à domicile, et de continuer à progresser. Ils sont importants pour garder la place de leader. Nous sommes focalisés sur nous, et sur ce que nous allons faire dans les trois prochaines semaines. On a fait une bonne semaine de travail", a commenté Perez.

Il a aussi évoqué l'état physique de Pochettino. "Mauricio est une personne forte et positive, il assure malgré tout ses fonctions depuis chez lui avec la communication et la supervision des entraînements. Ce n’est pas évident malgré tout mais il contribue encore au suivi des entraînements. Il souffre du coronavirus, nous sommes préoccupés mais il est parfaitement pris en charge", a toutefois clarifié Perez.

Le cas de Kylian Mbappé a été abordé, alors que le champion du monde 2018 semble plongé dans un état de régression au niveau de ses prestations sur le terrain. L'entraîneur adjoint du PSG a pris sa défense, valorisant son impact lors du succès obtenu à Angers, samedi dernier (0-1). "Kylian a contribué à notre victoire à Angers. Il s’entraîne bien, avec l’envie de progresser. Il a profité de cette semaine pour récupérer. On espère qu’il va montrer à quel point il est un grand joueur. C’est le meilleur buteur du championnat. Nous sommes contents de son investissement. Durant le match, nous lui avons demandé de modifier son rôle. Il a commencé sur le côté gauche et durant le match, il a été placé dans l’axe, en direction du jeu. Mauricio était en communication avec nous, et nous avons pris cette décision."