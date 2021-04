L'image en avait alerté plus d'un. Alors que le Paris Saint-Germain pliait irrémédiablement ce mercredi face à Manchester City, en demi-finale aller de la Ligue des champions (1-2), Kylian Mbappé grimaçait tant et plus en se touchant une jambe. Capable pourtant d'accélérer, l'attaquant tricolore avait même fini la rencontre. De quoi intriguer au plus haut point les observateurs. Selon le club parisien, tout va bien, mais le joueur ne sera pas aligné face au RC Lens.

Pour la réception des Sang et Or, ce samedi au Parc des Princes (17h, 35e journée de Ligue 1), Kylian Mbappé restera donc aux stands. Comme le rapporte L’Équipe ce vendredi, les médecins du Paris Saint-Germain préfèrent ne prendre aucun risque avec leur pépite et ont choisi de le laisser au frigo pour qu'il puisse être opérationnel mardi prochain, à l'occasion de la demi-finale retour face aux Cityzens. Le média précise par ailleurs que Neymar, touché à un bras lors d'un choc, sera tout de même présent. Alessandro Florenzi et quelques autres joueurs devraient quant à eux avoir droit à un peu de repos.

Mbappé fantomatique face à City :