Un défenseur buteur au PSG ! Contre Metz (2-1), Achraf Hakimi a permis aux siens d'obtenir les trois points dans une rencontre très compliquée. Arrivé l'été dernier pour 60 millions d'euros, le Marocain a signé pour le PSG afin de mettre en lumière ses qualités offensives. Après 7 journées disputées, le latéral droit a inscrit déjà trois buts en championnat. Le coach Mauricio Pochettino s'est enthousiasmé face aux qualités de buteur du joueur.

Pochettino fait des éloges à Hakimi

Neymar, Kylian Mbappé et Lionnel Messi ne sont pas les seuls à être capable de marquer des buts. Le technicien argentin peut faire confiance à Hakimi dans cet exercice. Pochettino a d'ailleurs loué les talents du Marocain, à l'issue de la rencontre. « Je suis content de Hakimi, c’est un très bon garçon et un joueur qui nous apporte beaucoup », affirmé le coach parisien. « Et pas seulement des buts, il nous apporte sa capacité à aller de l’avant dans son couloir autant offensivement que défensivement. Je suis vraiment content pour lui, marquer c’est important pour l’équipe et pour lui », a-t-il expliqué. « Il est efficace, c’est pour ça qu’il marque des buts. C’est le premier à avoir de bonnes intentions », s'est réjoui Pochettino en conférence de presse d'après-match.