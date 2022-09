Ne pas jeter de l'huile sur le feu. Christophe Galtier n'a pas voulu entretenir la polémique générée par les propos de Julien Fournier, le directeur du football de l'OGC Nice quand l'entraîneur français y travaillait la saison dernière. Jeudi, en début d'après-midi, le coach du Paris Saint-Germain a répondu avec mesure sur les attaques dont il a fait l'objet.



"Je ne suis pas surpris de la manière dont il s'est exprimé. La fonction d'entraîneur du PSG crée une grande exposition et je ne veux pas m'épuiser à répondre ou débattre sur tout ce qui se dit, a déclaré Galtier en conférence de presse, 48 heures avant PSG-Nice (9e journée de Ligue 1). Sur la forme, je ne suis pas surpris connaissant le personnage."



Mercredi soir, sur RMC, Julien Fournier avait lâché : "Très honnêtement, si j'explique les vraies raisons pour lesquelles, Christophe et moi, on s'est disputés - parce que c'est vraiment le mot - Christophe ne rentrera plus dans un vestiaire ni en France, ni en Europe."