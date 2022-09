La superstar parisienne avait déclenché un début de controverse la semaine dernière après la victoire de l'équipe de France contre l'Autriche (2-0), expliquant pouvoir "se balader" davantage sur le front de l'attaque française alors que le PSG le cantonne selon lui à un rôle de "pivot", remisant les ballons pour les autres attaquants. "Son analyse est juste, il n'est pas dans la même configuration chez nous qu'en équipe nationale", a admis Galtier jeudi en conférence de presse. "Il est sûrement beaucoup plus cadenassé devant chez nous, vu les profils que nous avons à disposition, mais je ne pense pas qu'il ait moins de liberté", a-t-il ajouté.

Pour Galtier, le fait que le PSG n'ait pas pu recruter au mercato d'avant-centre puissant capable de jouer en pointe contraint Mbappé à adapter son jeu aux caractéristiques de Neymar et de Lionel Messi, ses partenaires du trio d'attaque "MNM". "Ce sont des discussions que nous avons eues durant la préparation et avant de démarrer la saison avec (le conseiller sportif) Luis Campos et le président (Nasser Al-Khelaïfi) sur la structure de notre secteur offensif", a commenté le technicien.

"On était convaincu qu'il nous fallait un quatrième joueur avec un profil différent, pour avoir différentes solutions et possibilités. Ce joueur n'est pas venu, c'est dommage mais c'est comme ça. Mbappé a ce joueur de référence en équipe de France avec Olivier Giroud. Nous n'avons pas la même animation mais nous avons d'autres profils", a-t-il insisté. Le trio "MNM" semble avoir trouvé la bonne carburation cette saison en Ligue 1 avec déjà huit buts pour Neymar, sept pour Mbappé et quatre pour Messi avant la 9e journée ce week-end, où le PSG reçoit Nice samedi soir au Parc des princes (21h00).