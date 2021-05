Pochettino et le PSG croient au titre

Dimanche soir, à l’occasion de la 37e journée de Ligue 1, le PSG a réduit à un point son retard sur le LOSC en l’emportant facilement à Reims (4-0) pendant que l’équipe nordiste se faisait accrocher par Saint-Etienne (0-0). Des résultats qui permettent aux champions en titre de garder espoir dans l’optique du titre. Et c’est un espoir que Mauricio Pochettino, le coach de l’équipe, s’est chargé de conforter lors de son intervention en conférence de presse d’après-match.

« Tout peut arriver dans le football »

« Dans le foot, le plus important, c'est d'y croire. Tout peut arriver. On doit faire notre travail de notre côté à Brest et espérer que Lille ne gagne pas à Angers. On doit d'abord se focaliser sur la finale (de Coupe de France) contre Monaco, et après on va espérer qu'Angers prenne des points contre Lille », a-t-il déclaré.

Le technicien argentin a poursuivi en soulignant que le vécu de son équipe pourrait éventuellement faire la différence lors de l’emballage final, tout en mettant en avant le facteur de la fraîcheur. « C'est clair que les équipes avec plus de joueurs d'expérience partent avec un avantage, c'est notre cas mais Lille a des joueurs très expérimentés aussi. Selon moi, cela dépend des états de forme et du rendement des joueurs, plus que de la pression psychologique », a indiqué « Poch ».

Lors de la dernière journée de championnat, le PSG rendra visite à Brest, qui lutte pour le maintien, tandis que Lille se rendra sur la pelouse d’Angers, lequel n’a plus rien à jouer en cette fin de saison.