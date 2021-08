A son arrivée à l'aéroport du Bourget, le joueur, vêtu d'un tee-shirt "Ici, c'est Paris", a salué depuis une fenêtre des fans qui l'acclamaient. L'avion le transportant avec sa famille a atterri vers 15h30. Au même moment, le PSG a publié sur les réseaux sociaux une courte vidéo de 13 secondes pleine de références à la carrière de l'attaquant, comme ses six Ballons d'or et le drapeau argentin, placé entre les maillots de Neymar et Kylian Mbappé. Ce détail n'est pas anodin, le Français étant toujours en train de négocier une prolongation de son contrat.

Messi, 34 ans, va s'engager pour le PSG, après avoir satisfait sa visite médicale. Son père et conseiller, Jorge Messi, l'a confirmé vers midi, d'un "oui" laconique, aux journalistes espagnols qui lui ont demandé à l'aéroport de Barcelone si son fils allait signer pour le club de la capitale. Alors que le clan de l'Argentin s'apprêtait à décoller, le portrait géant de la "Pulga" était décroché des murs du Camp Nou, le stade où la "Pulga" a écrit sa légende, depuis qu'il y est arrivé à l'âge de 13 ans.

Pendant ce temps-là, Paris s'affairait aux préparatifs pour accueillir l'un des meilleurs footballeurs de l'histoire. Au Parc des Princes, des employés nettoyaient et mettaient en place le tapis rouge de l'entrée VIP du stade où le joueur devrait aussi passer. "Ca n'arrive qu'une fois dans la vie. C'est l'un des plus gros transferts de l'histoire", raconte Johlan Slama, étudiant en BTS, venu avec un ami devant l'enceinte parisienne. La "Messimania" a saisi Paris depuis que le joueur a reconnu dimanche qu'une signature au PSG était une "possibilité".

"Folie Messi"

Les acteurs de la Ligue 1, eux aussi, ont partagé leur enthousiasme durant le week-end quant à la probable arrivée du sextuple Ballon d'or qui donnera une conférence de presse mercredi matin. Tout comme les joueurs parisiens: "C'est le joueur le plus fort du monde. Je suis ému et content à l'idée de l'avoir dans notre équipe", a indiqué le gardien italien champion d'Europe, Gianluigi Donnarumma, dans un entretien diffusé mardi par Sky Italia. "De nouveau réunis", a écrit sur Instagram Neymar, qui a côtoyé Messi au Barça entre 2013 et 2017.

Avec Kylian Mbappé, s'il venait à rester, "Ney" et "Leo" formerait l'un des trios d'attaque les plus redoutables qui rappellerait la MSN de leur époque barcelonaise, aux côtés de Luis Suarez. La presse française évoque pour Messi un contrat d'au moins deux ans, assorti d'un salaire annuel net autour de 40 millions d'euros. De tels émoluments le placeraient au niveau de Neymar (36 millions d'euros), le footballeur le mieux payé de l'histoire du football français.

L'interrogation Mbappé

Dimanche, il avait dédié au Barça son dernier week-end de joueur libre. Dans les entrailles du Camp Nou où il avait écrit sa légende, Messi, en larmes, a clamé son amour pour le club où il est arrivé à 13 ans. Interrogé sur la responsabilité de ce divorce, son père Jorge Messi a répondu mardi: "Voyez ça avec le club". "Je n'avais jamais imaginé mes adieux car la vérité est que je n'y pensais pas", avait lui déclaré Messi, en révélant qu'il avait proposé de réduire son salaire de moitié pour pouvoir rester. Mais le Barça a renoncé à prolonger son énorme contrat, expiré en juin, qui faisait planer un risque trop élevé sur ses finances exsangues.

L'occasion était trop belle pour le PSG, dont le propriétaire qatarien QSI est en quête perpétuelle de superstars pour développer sa marque. Il va retrouver à Paris des joueurs dont il est proche, à commencer par Neymar, mais aussi Angel Di Maria, avec lequel il vient de gagner la Copa America. Leur objectif: remporter la Ligue des champions, le but suprême fixé par QSI qui attend de soulever ce trophée que Messi a gagné quatre fois déjà. Avec ou sans Mbappé? En Espagne, le quotidien sportif AS, a choisi de titrer sur Mbappé: le voir aller au Real Madrid "c'est possible".