L'OM, qui restait sur six victoires d'affilée en Ligue 1, s'est donc arrêté à Rennes mercredi soir (2-1). Les Olympiens, réduits à dix pendant près d'une heure après l'expulsion du buteur Pape Gueye, auraient volontiers signé pour au moins poursuivre leur série d'invincibilité, mais Adrien Hunou est venu les abattre à sept minutes de la fin. Pour André Villas-Boas (sur Canal+ peu après la rencontre), l'histoire d'amour avec les arbitres français continue. Cette fois, c'est pour M.Turpin : "C'est peut-être le moment du match, c'est un peu discutable. Il ne sait pas que M'Baye Niang est là et qu'il protège le ballon. Il saute, il tombe et le touche au visage. J'ai demandé à l'arbitre de regarder la vidéo, mais il ne semblait pas très intéressé."



Selon l'entraîneur portugais, l'Olympique de Marseille était "supérieur à onze contre onze". "Sincèrement, je ne suis pas très content de l'arbitrage, on a pris trois cartons jaunes en plus, contre un seul pour Rennes..." Avant de porter encore plus loin ses accusations par la suite, en conférence de presse : "Comme par hasard, alors qu'on était bien placés et que Rennes avait besoin de gagner, on prend ce carton rouge..."



Son joueur Marley Aké (toujours sur Canal+), tout de suite à l'issue du match, n'avait lui pas évoqué l'arbitre : "C'est frustrant, c'est un peu le même scénario qu'à Lyon. On était sur une très bonne série, c'est bête de perdre un match comme ça. Perdre, ça fait toujours mal, mais il y a eu les aléas de la rencontre... On doit tous se remobiliser, il y a un autre match dans quatre jours." A Lyon, début octobre, pour le compte de la sixième journée, Dimitri Payet s'était aussi fait expulser peu après son but rapide. L'OL avait alors vite égalisé à 1-1, mais le score en était resté là. Avec ses deux matchs de retard, Marseille reste néanmoins un virtuel leader. Avec six unités de plus, les Phocéens devanceraient ainsi Lille d'un point.

