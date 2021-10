Il n'y a pas forcément d'urgence, tant l'Olympique de Marseille, quatrième de Ligue 1, semble bien dans la course pour les places européennes, mais après 11 journées de Ligue 1, le club phocéen a l'espoir d'enclencher une nouvelle dynamique. Toutes compétitions confondues, les joueurs dirigés par Jorge Sampaoli restent sur 3 matchs nuls consécutifs (face à la Lazio Rome en Ligue Europa puis contre le PSG et Nice en Ligue 1), alors le déplacement à Clermont apparaît comme une occasion importante de briser cette série. Avant d'affronter le promu dimanche en clôture de la 12ème journée du championnat de France (20h45), le technicien argentin s'est présenté ce vendredi en conférence de presse.

L'OM doit proposer des solutions à Milik

Convaincu du style de jeu de son équipe, il a émis le désir de retrouver le goût du succès. "On s'attend toujours à plus, mais on vient d'affronter des adversaires très forts., a-t-il indiqué, dans des propos retranscrits par RMC Sport.Pouvant de nouveau s'appuyer sur Arkadiusz Milik, titularisé pour la première fois de la saison face à Lorient (4-1), le vainqueur de la Copa America 2015 a réclamé du temps et de la patience envers l'attaquant, qui revient d'une blessure au ménisque du genou gauche contractée face à Metz lors du dernier match de l'exercice 2020-2021. "Il est de retour après une blessure importante, il va avoir besoin de temps, plus ou moins long. Mais c'était important de le récupérer pour ses qualités de finisseur., a notamment analysé l'entraîneur de l'OM. Désireux de voir son équipe tenir le ballon davantage dans le camp adverse, Sampaoli a aussi exhorté son groupe à être plus offensif face à ses opposants. Dès dimanche à Clermont afin de renouer, peut-être, avec la victoire ?