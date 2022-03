L’Olympique de Marseille est encore passé à travers de son match de championnat, dimanche lors de la réception de Monaco. Auteurs d’une prestation décevante, les Phocéens se sont inclinés 0-1, fragilisant ainsi sérieusement leur place sur le podium. Un faux-pas de plus qui a suscité la colère des supporters.



L'Orange Vélodrome a grondé mais cela n’a pas gêné plus que cela Jorge Sampaoli. L’entraineur olympien respecte l’opinion des fans, mais il essaye de ne pas céder à l’émotion afin de garder les idées claires. « C'est normal (que les supporters soient en colère), ils veulent gagner et ont le droit d'exiger des choses de leur équipe. Mais je ne pense pas que ce soit un problème de volonté mais de précision technique », a-t-il déclaré en conférence de presse.

Sampaoli attend un sursaut



Le technicien argentin ne s’alarme pas. Cependant, il admet qu’enchainer les mauvais résultats à domicile est forcément problématique pour une formation qui vise une place dans le trio de tête. « C'est la réalité que nous ne parvenons pas à avoir de bons résultats au Vélodrome. Ça explique aussi les choix qui ont été faits avec des joueurs plus offensifs surtout au milieu. Nous avions une domination totale en première période et nous n'avons pas concrétisé », a-t-il constaté.



Enfin, Sampaoli a tenté de se projeter sur la suite et a appelé ses troupes à ne surtout pas baisser les bras à cette étape charnière de la saison : « Ça me préoccupe de ne pas avoir les résultats et de voir les autres gagner... Nous avons besoin de jouer les matchs devant nous comme des finales. »