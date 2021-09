Pour le moment, l'Olympique de Marseille est en grande forme. Surfant sur une dynamique de trois succès consécutif Championnat, le club phocéen se déplacera à Angers, mercredi soir pour le compte de la 7ème journée de Ligue 1 (21 heures). Un match lors duquel une nouvelle rotation va être effectuée à en croire les propos tenus par Jorge Sampaoli, ce mardi en conférence de presse. "La rotation doit continuer pour des questions de rendement, parce que chaque joueur doit être à 100%. C'est normal de voir différentes équipes à chaque match pour ces raisons-là", a commenté le technicien argentin.

"La concurrence permettra de savoir qui est meilleur que l'autre"

Il a également parlé de la concurrence mise en place entre Steve Mandanda et Pau Lopez dans les buts de l'équipe. Alors que le deuxième cité a été titularisé lors des trois dernières rencontres (face à Monaco, le Lokomotiv Moscou et Rennes), Sampaoli a assuré vouloir maintenir l'émulation entre les deux hommes. Steve Mandanda n'avait plus été absent d'un onze de l'OM trois fois d'affilée depuis septembre 2018. "Nous les entraîneurs, on doit faire des choix pour l'équipe., a-t-il expliqué.Par ailleurs, le coach de l'OM a confirmé qu'Arkadiusz Milik ne serait pas du déplacement à Angers, alors qu'il revient doucement de sa blessure au genou survenue fin mai. "Concernant Milik, le médecin m'a dit qu'il va mieux et qu'il est proche de faire son retour., a clamé Sampaoli.