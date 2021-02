OM : Caleta-Car et son rendez-vous manqué avec Liverpool

Šibenik.

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2023 avec l'Olympique de Marseille, Duje Caleta-Car est un élément indispensable dans l'effectif du club phocéen. Titulaire à 20 reprises lors de ses 21 apparitions en Ligue 1 cette saison, le joueur arrivé du côté de l'Orange Vélodrome en 2018 aurait pu quitter Marseille cet hiver. En effet, alors qu'il était courtisé par Liverpool - privé de Virgil van Dijk - Caleta-Car a eu l'opportunité de rejoindre le groupe dirigé par Jürgen Klopp. Toutefois, il est finalement resté à Marseille et s'est expliqué sur ce thème, ce mardi en conférence de presse."Oui en effet il y a la Ligue des Champions ce soir, je vais regarder le match de Liverpool, pas parce que c’est les Reds mais parce que j’aime la C1.. Mais nous avons décidé avec l’OM que j’allais rester, parce que Marseille est lui aussi un grand club, il me reste encore beaucoup de choses à apprendre ici. On verra pour la suite", a glissé le natif deLe finaliste de la Coupe du monde 2018 a également exprimé son sentiment sur la relation entre les supporters et le club, alors que le contexte devient de plus en plus chaotique . ", l’important pour nous maintenant c’est d’avancer main dans la main et c’est le seul moyen de renouer avec la victoire et relever les défis qui nous attendent", a commenté Caleta-Car. Mercredi soir, dans l'optique d'un match en retard de la 11e journée de Ligue 1, Marseille reçoit Nice à l'Orange Vélodrome (21 heures).