À domicile, Lyon s'est fait dompter par le PSG (2-4) lors du choc au sommet très attendu en Ligue 1 ! Les Lyonnais ont été dépassés dans cette rencontre face à un Mbappé de gala auteur d'un doublé. Mené 4-0 au bout de 52 minutes de jeu, Lyon a réussi néanmoins à sauver l'honneur avec deux réalisations. Malgré ce match logiquement perdu, être champion est toujours dans les esprits lyonnais. Rudi Garcia ne veut pas s'annoncer vaincu dans cette course au titre.

Rudi Garcia : « On est encore dans la course »



3e du classement avec 60 points, les hommes de Rudi Garcia laissent le PSG s'adjuger la première place de Ligue 1 au détriment de Lille. À cause de cette défaite, Lyon doit voir maintenant derrière son dos. En effet, Monaco revient à un point des Lyonnais. En haut du classement, c'est très serré. C'est pourquoi Rudi Garcia ne lâche pas le rêve d'être champion.



À l'issue de la rencontre contre le PSG, le coach lyonnais reste toujours dans l'objectif de viser la première place à la fin de la saison. En conférence de presse, il s'est exprimé sur cette quête qui est toujours d'actualité. « Rien n'est joué. La course continue, il reste 8 matchs à jouer, on est encore dans la course », a-t-il déclaré.