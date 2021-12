Les semaines passent et la mayonnaise se semble pas prendre entre Peter Bosz et son effectif. Bombardé entraîneur de l'Olympique Lyonnais l'été dernier suite à la fin de contrat de Rudi Garcia, le Néerlandais ne parvient pas à obtenir une régularité positive dans les résultats de son équipe. Deux jours après un revers concédé à domicile contre Reims (1-2) le coach lyonnais a expliqué avoir eu des mots avec ses joueurs.

En conférence de presse, à deux jours d'un déplacement sur la pelouse de Bordeaux (21, 17e journée de Ligue 1), Peter Bosz a joué la carte de la transparence : "J'ai parlé avec les joueurs. Je leur ai dit ma vérité. Je pense que ça a été clair." Et le tacticien de détailler l'emploi du temps des Gones, avec un entraînement ce vendredi et un autre prévu samedi, avant de revenir sur la défaite contre Reims : "On ne peut pas perdre contre Reims. Ce n'était pas bien. Ni dans le contenu, ni dans le résultat."

Pression face à Bordeaux

Peter Bosz a ensuite évoqué la triste dixième place actuellement occupée par l'Olympique Lyonnais : "On est à une place où l'on ne doit pas être. La pression contre Bordeaux est là." Charge aux Rhodaniens de la faire descendre au plus vite.