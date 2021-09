L'OGC Nice a donc décidé de ne pas tenter le diable. Près de quarante-huit heures après avoir dû s'expliquer devant les officiels de la Ligue de football professionnel suite aux débordements survenus lors du match du 22 août dernier entre Nice et Marseille, les dirigeants du Gym ont préféré en rester là et acceptent les sanctions.



Dans des propos relayés par L’Équipe, le président du club, Jean-Pierre Rivère, a assuré que l'épisode était clos : « Ce qui s'est passé est inadmissible et nous déplorons ces incidents. Il était clair dans notre esprit qu'il n'est pas question de faire appel de cette décision. La commission a fait son travail en profondeur et en détail [...] Notre devoir est d'assumer nos fautes. On souhaite tirer un trait sur cet évènement, sans l'oublier. »



Le patron niçois a par ailleurs assuré que son club avait « porté plainte » contre « la personne qui a fait un signe nazi » lors de la fameuse rencontre. Pour les Aiglons, l'incident est donc clos.