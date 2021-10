Près de deux mois après, l'OGC Nice et l'Olympique de Marseille vont se retrouver. Mercredi, les deux formations sont attendues sur la pelouse du stade de l'Aube à Troyes afin de disputer le match en retard de la 3ème journée de Ligue 1 (21 heures). Pour rappel, la rencontre qui s'était déroulée le 22 août dernier avait été interrompue à la 75ème minute de jeu en raison de jets de bouteille sur Dimitri Payet et des débordements des supporters sur la pelouse de l'Allianz Riviera. Par la suite, la commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) avait pris la décision, le 8 septembre dernier, de la faire rejouer à huis-clos et sur terrain neutre. Alors ce mardi midi, la conférence de presse de Christophe Galtier était particulièrement attendue.

Objectif deuxième place pour Nice

Le point médical avant #OGCNOM

Si son équipe menait au score au moment de l'interruption du match, et était donc proche de prendre 3 points, il n'a pas désiré qualifier cette nouvelle opposition de revanche mais s'est montré conscient de l'importance du duel.. "C'est la première fois que je vais jouer trois fois l'Olympique de Marseille en Championnat dans une saison. C'est un match important par la situation au classement des deux équipes. Et ça reste une rencontre contre l'Olympique de Marseille", a-t-il assuré en conférence de presse, dans des propos relatés par L'Equipe.Refusant d’émettre un commentaire sur les incidents survenus lors du Classique entre l'OM et le PSG, dimanche soir, Galtier a recentré son ambition sur le seul plan sportif, avec le désir de s'imposer face à la formation de Jorge Sampaoli. "Pas du tout. Il y a trois points en jeu. On en a perdu un par la décision de la commission de disciple. Il n'y a pas de sentiment de revanche. Ici, à Nice, il ne s'était rien passé entre les joueurs., a rappelé le technicien. Concernant les forfaits, seront absents Calvin Stengs (lésion quadriceps), Justin Kluivert (lésion ischios), Robson Bambu (cheville) et également Andy Delort (non qualifié pour le match).