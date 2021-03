"Il m'a donné des responsabilités, de la confiance et l'envie de me battre pour lui", a souligné devant la presse l'auteur de 14 buts et 9 passes décisives cette saison.

"Avant cela manquait de confiance et de communication. Ce n'est pas contre Bruno (Genesio). C'est un bon entraîneur qui comprend le football et avec qui nous avons vécu de bons moments, mais nous n'étions pas tout le temps sur la même ligne", a déclaré Memphis (27 ans).

Ce dernier est arrivé à l'Olympique lyonnais en provenance de Manchester United en janvier 2017 lors d'un transfert de 16 millions d'euros et 8 millions de bonus.

Mais l'international néerlandais n'a pas toujours eu le même rendement sur le terrain que cette saison et certaines de ses performances avaient incité Genesio, actuel entraîneur de Rennes, à l'utiliser quelques fois comme remplaçant - avec une certaine efficacité - afin de piquer son ego.

"Aujourd'hui, je suis plus important pour l'équipe et mes statistiques sont meilleures. Mais si nous avions commencé plus tôt comme ça, mes statistiques auraient été meilleures", a conclu Depay.

Garcia : “Memphis est un grand joueur”