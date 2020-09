En ouverture de la 3e journée de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais a manqué d’assurer le plein de points, vendredi à Bordeaux (0-0). Face à une équipe girondine bien organisée, les Gones n’ont pas trouvé la solution pour faire mal. Le point pris à la fin n’est pas si mauvais, mais Rudi Garcia avait du mal à s’en contenter. Pour lui, il y a clairement matière de faire mieux. "Faire match nul à Bordeaux sans prendre de but, c'est un bon résultat mais vu la physionomie, on ne peut être qu'être frustrés", a-t-il commencé par concéder.

« On n’a pas été assez tueurs »



« Ce sont deux points de perdus. Vu notre domination, le nombre de tirs, a souligné le coach rhodanien lors de la conférence de de presse d’après-match. Après quand on cadre trop peu et qu'on tombe sur un bloc compact et une défense qui a toujours un pied ou quelque chose pour contrer nos attaques, ce n'est pas simple. Il aurait suffi d'un but, on n'a pas été loin de le mettre avec Houssem (Aouar), il aurait fallu un peu de réussite. »



Tout en déplorant le manque d’efficacité des siens aux avant-postes, Garcia a tenu à saluer l’adversaire pour la solidité dont il a fait montre. L’équipe de Gasset a habilement fait déjouer sa formation, et il n’a pas eu de soucis à le reconnaitre : « Ce n'est pas simple de jouer contre un bloc. La défense de Bordeaux s'assoit sur ses 16,50 m, demande à ses attaquants excentrés de venir faire le 5e et le 6e sur les côtés. Il aurait fallu trouver plus de solutions dans le dos, dans les couloirs. Les autres solutions, ce sont les frappes de loin ou marquer sur les coups de pied arrêtés. On n'a pas été assez bons dans la finition, pas assez tueurs. »