Ce lundi, le LOSC a été tenu en échec par le Stade de Reims (1-1) et a manqué une belle opportunité de bien remonter au classement. En forme, les Dogues ont laissé échapper quelques points importants. Comme souvent depuis le début de saison, c'est dans le dernier geste que les Nordistes ont pêché. En fin de match, après le but égalisateur du Stade de Reims, le stade Pierre Mauroy s'est quelque peu éteint et a même sifflé son équipe lors du coup de sifflet final. Ceci a eu le don d'agacer Paulo Fonseca, l'entraîneur lillois, après la rencontre en conférence de presse.

"On a perdu une belle opportunité de gagner le match. Je pense qu'on méritait de gagner, pas parce qu'on a tout bien fait, mais on a mérité de gagner, on s'est créé beaucoup d'occasions. En seconde période, Reims a marqué sur sa première occasion. On n'a pas réussi à mettre le deuxième but et après on s'expose à cela. On est déçu et frustré. Tout le monde dans le vestiaire a compris qu'on devait être plus efficace. Je suis très déçu de nos supporters également. Ils nous ont toujours soutenus jusque-là mais aujourd'hui (lundi) ils ont fait le contraire quand l'équipe avait besoin d'eux. C'est dommage. Les joueurs jouent comme je leur demande, s'il y a un coupable c'est moi, pas les joueurs. Ils doivent protester contre moi, pas contre les joueurs."