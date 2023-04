Vainqueur à Nice (0-2), le week-end dernier, le Paris Saint-Germain ne s’est pas manqué face à Lens (3-1), samedi, lors de ce choc de la 31e journée de Ligue 1. Une victoire qui permet aux Parisiens de prendre le large au classement avec désormais 9 points d’avance sur son rival nordiste. Autre bonne nouvelle de la soirée, le premier but de Vitinha sous les couleurs parisiennes. Au micro de nos confrères de Canal+Foot, le milieu portugais a fait part de sa satisfaction personnelle après sa performance face aux Sang et Or.

"Je cherchais ça depuis longtemps"

"Mon but ? La vérité, c’est que c’est très important pour moi au niveau individuel. Je cherchais ça depuis longtemps. Je suis très content d’avoir marqué ce but ce soir mais le plus important c’était la victoire contre un adversaire très très bon, qui réalise un très bon championnat. C’était un match très important et le plus important était la victoire. Le titre ? On savait que ce match était important. On a neuf points d’avance mais on ne va pas se relâcher. On a d’autres matchs et on doit faire le meilleur possible et gagner tous les matchs jusqu’à la fin."