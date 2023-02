Le LOSC a eu chaud contre le Stade Brestois. Menés sur un but CSC de Thiago Djalo (8e), les Dogues ont profité de deux corners pour renverser la situation (2-1, Bafodé Diakité et Aleksandro). Outre l’aspect sportif, cette rencontre a été marquée par une grande nervosité sur les deux bancs de touche. Une fois le coup de sifflet final donné, Eric Roy et Paulo Fonseca se sont violemment invectivés dans un après match houleux. En conférence de presse, l’entraîneur portugais de Lille, expulsé dans cette partie, est revenu sur cette altercation auprès de nos confrères du journal L’Equipe.

“C'est une situation normale dans ce type de match. Je respecte toutes les équipes et je peux comprendre qu'on défende, qu'on veuille gagner du temps. La qualité des arbitres en France est très, très bonne. Mais je ne sais pas combien de minutes, on a jouées aujourd'hui. On a vu, lors de la Coupe du monde, que l'on pouvait donner 8, 10 minutes de temps additionnel, voire plus. Les gens achètent des billets pour voir du spectacle. Ce qu'on a vu ce soir ne promeut pas la Ligue 1” lance l’ancien technicien de la Roma.