Il n’y aura pas eu d’effet Pierre Aristouy au FC Nantes. Fraîchement nommé à la tête des Canaris, le technicien a vu ses hommes sombrer face à Montpellier (0-3) ce samedi. Conséquence de cette défaite, Nantes est toujours 17e et premier relégable à deux journées de la fin. Au micro de Prime Vidéo, l’entraîneur du MHSC et ex-entraîneur du FCN, Michel Der Zakarian est revenu sur la situation extrêmement préoccupante de son ancienne formation.

"C'est un grand club de notre championnat"

"J'espère qu'ils vont rester en Ligue 1, car c'est un club quand même... On voit le public à la Beaujoire, le stade et les infrastructures, c'est un grand club de notre championnat. J'espère qu'ils vont rester en Ligue 1, après, il y a d'autres grandes équipes qui ont coulé en Ligue 2. Mais bon, ça, c'est la vie d'un sportif et du championnat."