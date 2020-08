Ligue 1 - Lens-PSG ne se jouera pas samedi !

S'estimant fatigué après un Final 8 de la Ligue des Champions riche en émotions, le PSG avait demandé à la LFP le report de son match de samedi à Lens, comptant pour l'entrée en lice du champion de France en Ligue 1 cette saison à l'occasion de la deuxième journée. Après examen de la requête parisienne, l'instance a tranché et le match a été reporté au jeudi 10 septembre prochain conformément à la volonté des dirigeants franciliens. Le programme parisien n'en est pas moins dense pour autant. Le PSG affrontera ainsi Marseille dimanche 13 septembre au Parc des Princes à l'occasion du Classique du Championnat de France, puis Metz en match reporté de la première journée de Ligue 1.

Communiqué de la LFP :

A la demande du Paris Saint-Germain et en accord avec le club du RC Lens et le diffuseur Canal+, le Bureau de la LFP, réuni ce jour, a décidé de reporter la rencontre opposant le RC Lens au Paris Saint-Germain, initialement prévue le samedi 29 août 2020 à 21h, au jeudi 10 septembre 2020 à 21h.



Par ailleurs, la rencontre opposant le RC Strasbourg Alsace à l’OGC Nice, initialement prévue le dimanche 30 août 2020 à 17h, est avancée au samedi 29 août 2020 à 21h en accord avec les deux clubs et le diffuseur Canal+.



La LFP remercie particulièrement les clubs concernés, ainsi que Canal+ pour sa compréhension et sa coopération.