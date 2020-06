Après avoir pris acte des décisions de l’Assemblée Générale de la LFP du 23 juin et de l’Assemblée Fédérale du 26 juin, le Conseil d’Administration de la LFP a adopté le nouveau calendrier général des compétitions de la saison 2020/2021.

Communiqué ➡️📝 https://t.co/0yEi6YDnRQ pic.twitter.com/xISJispkX2



— Ligue de Football Professionnel (@LFPfr) June 26, 2020

L'année 2021 sera chargée

Après la confirmation d'une Ligue 1 à 20 clubs par la FFF, c'est la LFP qui a communiqué ce vendredi après-midi pour dévoiler les contours du calendrier de la saison 2020-21. L'instance y annonce les dates majeures de la saison de Ligue 1, qui débutera le weekend des 22 et 23 août. Une nouveau importante est à noter : la phase aller s'achèvera après la trêve hivernale, le week-end du 9 janvier. L'ultime journée de cet exercice aura lieu le 23 mai, avant un championnat d'Europe qui arrivera très vite - le 11 juin.

"En Ligue 1, la 1ere journée de la saison 2020-2021 est programmée le week-end du 22 et 23 août 2020, a indiqué l'instance, avant de préciser. En lien avec l’UEFA et en raison des finales de Ligue Europa et de Ligue des Champions prévues respectivement les 21 et 23 août, le déroulé de cette première journée subira quelques aménagements pour éviter les concurrences de programmation.. La 17eme journée, programmée le mercredi 23 décembre 2020, sera la dernière journée de l’année civile avant la trêve hivernale. La reprise du championnat en 2021 (18eme journée) aura lieu en semaine, le mercredi 6 janvier 2021"."La dernière journée des matchs aller (19eme journée) aura lieu le week-end du 9 janvier 2021 tandis que. La 38eme et dernière journée de Ligue 1 pour la saison 2020-2021 a été placée au dimanche 23 mai 2021 (multiplex). Les barrages de Ligue 1, opposant le 18eme de la saison de Ligue 1 au vainqueur des play-offs de Ligue 2, sont eux fixés les jeudi 27 mai (aller) et dimanche 30 mai 2021 (retour)", a conclu la LFP dans son communiqué officiel.