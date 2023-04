Paris enchaîne. Vainqueur à Nice (0-2), le week-end dernier, le PSG a remporté un deuxième match de rang en Ligue 1, samedi, face à Lens (3-1). Dans ce choc de la 31e journée entre le 1er et le 2e, le leader parisien a rapidement fait la différence en première période grâce à 3 buts inscrits (3-0 à la pause). Après la victoire, Presnel Kimpembe, blessé jusqu’à la fin de la saison, a fait le show pour célébrer ce succès. Le défenseur du club de la capitale a entonné le célèbre chant lensois “on les a chicotés”. Une célébration qui a provoqué l’incompréhension de Jonathan Gradit (Lens). Ce dernier a ironisé sur ce chambrage parisien en zone mixte.

"Ça aurait été encore plus beau s'ils avaient été 20 ou s'il y avait toute l'équipe"

"Je n'en pense pas grand-chose. Pour le coup, je ne comprends pas trop. En plus, ils n'étaient que cinq sur le terrain, ça aurait été encore plus beau s'ils avaient été 20, ou s'il y avait toute l'équipe, mais là, ils étaient cinq donc c'était un peu particulier. Après, c'est de bonne guerre. Nous, on ne reste que Lens, on sent qu'on était craints et qu'ils étaient libérés d'avoir gagné", a-t-il indiqué.