Lundi soir, l'Olympique de Marseille s'est imposé 2-1 sur la pelouse de Montpellier. Les buts ont été inscrits par Nuno Tavares et Maxime Estève contre son camp. La performance collective de l'OM a été très réussie même si en fin de match, le piston gauche olympien a été exclu après avoir asséné un coup de pied à Arnaud Souquet. Il sera suspendu pour au moins deux rencontres après avoir reçu un carton rouge direct. Jonathan Clauss est, lui, sorti sur blessure.

Ces événements n'ont pas empêché Igor Tudor d'être très satisfait de la performance collective de son équipe et de la féliciter. En conférence de presse, le Croate a affirmé que son équipe a fait un bon match.

"On a un peu souffert, mais cela ne change rien à mon analyse. On a fait un bon match. En début de match, on a bien fait les choses mais on a manqué un peu de vitesse. Il manquait un élément décisif, une passe ou autre chose. En seconde période, on a monté notre qualité de jeu. On a marqué pour obtenir cette victoire dans un Championnat où il n'est jamais facile de gagner. C'est une bonne victoire. La trêve nous a permis d'acquérir un peu de fraîcheur. À mon sens, on est toujours en bonne forme. Cela dépend aussi de la physionomie du match. Il y a une part de psychologie. Quand on était à 0-0, on a simplement tout donné pour forcer la décision. Nous avons fait un bon match."