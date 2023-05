Franck Haise va-t-il rester l'entraîneur du RC Lens la saison prochaine ? Sacré meilleur entraîneur de Ligue 1 lors des trophées UNFP, Haise a mené Lens directement en Ligue des Champions pour la saison prochaine après avoir validé la deuxième place des Sang et Or au terme de la 37e et avant-dernière journée de Ligue 1. Avec 81 points au compteur, il a déjà largement battu le précédent record de points du club dans une saison de Ligue 1, avec treize unités d'avance sur ce record. Mais Haise, questionné après son sacre de meilleur entraîneur, s'est montré évasif sur son avenir dans le Nord de la France et il pourrait donc quitter son club cet été.

"Je l'espère"

"Il faudra d’abord garder la même humilité ; la même volonté de travailler, le même sens du collectif. Il faudra également garder un groupe de qualité et essayer de le renforcer", a d'abord confié Haise concernant les clés de la saison prochaine, avant d'être questionné sur son avenir sur le banc du RC Lens et de se montrer mystérieux. Interrogé sur le fait de savoir s'il serait sur le banc de Lens la saison prochaine, le coach des Sang et Or a lancé un : "Je l'espère" qui est donc très évasif. Les supporters du RCL vont croiser les doigts pour que leur coach ne bouge pas lors du mercato estival, car un départ de Franck Haise ferait beaucoup de mal à Lens.