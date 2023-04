Le RC Lens n’a pas relancé la course au titre. Opposé à Paris au Parc des Princes, samedi, les Nordistes n’ont pas pu lutter avec leurs armes. Rapidement réduits à 10 après l’expulsion de Salis Abdul Samed (19e), les Lensois ont craqué face aux assauts parisiens (3-0 à la mi-temps). Un résultat qui relègue Lens à 9 longueurs du Paris Saint-Germain (1er). Après la défaite, Franck Haise a tenu à saluer l’investissement de ses joueurs malgré le scénario contraire.

"On a gardé nos principes pour rester fidèle à notre image"

"Le premier sentiment, c'est la déception. On perd un match, on sent que durant les vingt premières minutes, on était bien, on leur a posé des problèmes. 3-0 à la mi-temps, c'est difficile, même si c'est logique, car quand on fait des erreurs contre ces joueurs, même petites, on sait à quoi s'attendre. Le deuxième sentiment, c'est de la fierté. La fierté d'être resté dans le match, on a gardé nos principes, on a essayé de verticaliser notre jeu, de faire les efforts jusqu'au bout pour rester fidèle à notre image. À la mi-temps, il y a eu quelques changements, notamment pour permettre à Seko de rester plus haut. On ne connaît jamais les scénarios à l'avance, ça fait partie du football. Mais il y a des choses qui dépendent de nous, il fallait le faire bien jusqu'au bout. On avait 1 chance sur 1000 de revenir avec un score positif, mais il fallait jouer cette chance, et on l'a jouée."