Quelle force de caractère des Sang et Or ! Battu le week-end dernier à Paris (3-1), le RC Lens s’est repris sur sa pelouse, samedi, contre Monaco (3-0). Dans ce choc de la 32e journée de Ligue 1, les Nordistes n’ont laissé aucune chance aux Monégasques grâce à un doublé de Loïs Openda durant la première demi-heure de jeu. Après la rencontre, Franck Haise n’a pas caché sa satisfaction après la prestation de ses hommes auprès de nos confrères du journal L’Equipe. Pour le technicien lensois, son équipe doit reproduire ce même type de contenu jusqu’à la fin du championnat afin de rester sur le podium.

"Je me suis demandé si nous pourrions garder ce rythme"

«Je pense que c'est le meilleur match de notre saison. Je me suis régalé. Au bout de 30 minutes, je me suis demandé si nous pourrions garder ce rythme. Nous avons continué assez longtemps. En face de nous, il y avait Monaco, très à l'aise à l'extérieur. J'ai trouvé que c'était un très gros match. Loïs Openda est décisif sur les trois buts. Il est en forme depuis très longtemps. Mais tout le monde a fait un match énorme. Il y a tellement d'équipes fortes avec beaucoup de points. On se doit de continuer à aller jusqu'au bout de cette saison, d'essayer de faire des performances de cette qualité, et d'avoir une récompense. Pour le club, pour les personnes qui aiment le RC Lens.»