Le LOSC a réalisé une jolie opération dans la course à l’Europe. Mal-embarqués, les Dogues ont réussi à s’imposer face à l’Olympique de Marseille (2-1), grâce à une seconde période de grande qualité. Pour cette rencontre, Paulo Fonseca avait décidé de modifier son système en jouant en 4-3-3 et en titularisant plusieurs jeunes joueurs en défense. Après la rencontre, l’entraîneur portugais a détaillé son plan de jeu.

Bloquer les couloirs

« Nous avons changé notre système parce que nous devions bloquer les Marseillais sur les côtés, là où ils sont très forts, et je pense que ce système nous a aidé à le faire [...] Nous savions avant le match qu'il n'allait pas y avoir beaucoup d'occasions. Trois ou quatre fois, on aurait pu faire mieux offensivement en première période sur certaines situations. Nous avons parlé à la mi-temps sur ce que nous devions améliorer et en deuxième mi-temps, nous avons eu plus d'occasions. »