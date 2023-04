Paris respire. Ce samedi, le PSG a profité de sa supériorité numérique pour s’offrir un succès sans contestation face à Lens (3-1). Une victoire acquise en première période avec les réalisations de Kylian Mbappé (31e), Vitinha (37e) et Lionel Messi (40e). Grâce à ce succès, les Parisiens comptent désormais 9 points d’avance sur son dauphin artésien au classement. En conférence de presse d’après-match, Christophe Galtier a salué le sérieux de ses hommes lors de cette rencontre décisive. Néanmoins, l’entraîneur du PSG a également pointé le relâchement de son équipe en seconde période.

"Il était important de l'emporter et d'avoir eu plaisir à regagner chez nous"

"J'étais très déterminé cette semaine, centré sur le match. À chaque fois que j'étais sur le terrain, j’étais très concentré, à l'image de mes joueurs. C'était un match important, pas décisif, mais un tournant de la saison. Il était important de l'emporter et d'avoir eu plaisir à regagner chez nous. En supériorité numérique, on a été très sérieux, avec du jeu offensif. Il faudra surtout ne pas être comme on a été en seconde période, c'est-à-dire très suffisant. J'aurais aimé que l'équipe soit beaucoup plus sérieuse, qu'elle maintienne le jeu proposé en première période. On s'est contenté de ne faire que des passes. Je reparlerai de ce relâchement à mes joueurs” a-t-il indiqué lors du point presse d’après-match.