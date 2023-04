L'Île-de-France est l'un des plus grands viviers de joueurs de football en France. Seulement, cette saison, le Paris-Saint-Germain ne semble pas avoir exploité tout le potentiel de son centre de formation avec l'équipe A. Un reproche que Christophe Galtier entend mais qui s'avère dur à mettre en place avec la réalité du terrain. "Il y a la réalité du championnat, on a l'objectif d'aller chercher ce titre. Par rapport à des saisons précédentes, le PSG était pratiquement champion et mes collègues avaient l'occasion d'intégrer plus rapidement les jeunes", explique le coach du PSG en conférence de presse.

Dans une Ligue 1 hyper-compétitive où Paris n'a que huit points d'avance sur Marseille et neuf sur Lens, intégrer beaucoup de jeune pourrait pénaliser l'équipe. "La réalité aujourd'hui, c'est qu'il y a 8 points d'avance mais ce n'est pas suffisant. Tout le monde pensait qu'il allait y avoir un accrochage entre Lens et Monaco ou l'OL et l'OM, ça n'a pas été le cas. On ne doit pas laisser des points parce qu'on intègre des jeunes. Ils prennent de l'expérience." Selon l'ancien coach de Nice, s'entraîner aux côtés de Messi, Neymar et Mbappé reste tout de même une chance unique pour un jeune joueur d'apprendre du plus haut niveau.

"Forcément, ils ont envie de jouer et ce que je dis ne peut pas les satisfaire. Être dans le groupe, au quotidien et au contact de joueurs de classe mondiale, c'est un privilège. À un certain moment, ils joueront avec l'équipe et ils seront prêts. Certains l'ont déjà fait, alors qu'ils n'ont pas encore 17 ans. Il y a très peu de clubs qui peuvent vous donner ça, de jouer la Ligue des champions", tient à rappeler Christophe Galtier.