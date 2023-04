Sous pression après la victoire de Lyon à Toulouse (1-2), vendredi, Rennes n’a pas tremblé face à Reims (3-0). Grâce à ce succès, le Stade Rennais reprend provisoirement la 5e place à Lille qui reçoit Montpellier ce dimanche à 13h. Après la rencontre, Bruno Génésio est revenu sur la mauvaise passe des Bretons lors des 3 derniers mois auprès de nos confrères de Prime Vidéo. Le coach du SRFC a salué l’esprit de résilience de ses joueurs.

"Faire face et affronter une dynamique qui n'est pas positive"

"On ne se voile pas la face, on a fait trois mois qui ne sont pas bons. Mais on n'était pas complètement largué et on n'était pas complètement à la rue comme on a bien voulu nous le dire et nous le faire croire. Je crois que c'est dans ces moments là où on doit, que ce soit le staff, les dirigeants ou les joueurs, faire face et affronter une dynamique qui n'est pas positive. Mais il faut l'affronter et rester serein dans ces périodes là, parce que tous les clubs en traversent. On en n'est pas sorti d'ailleurs. Ce n'est pas parce qu'on a gagné cet après-midi qu'on en est sorti. Mais je crois qu'il faut garder une ligne de conduite, un cap et garder de la sérénité dans ces moments."