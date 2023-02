Désormais, Lens sera dans la peau du chasseur plutôt que celle du chassé. Après la défaite du RCL hier soir à domicile face à Nice (0-1), la première de la saison à domicile, les Sang et Or de Franck Haise pointent à la 3e place du championnat, repris par l'OM, victorieux à Nantes (0-2). L'entraîneur artésien est ainsi revenu sur le non-match de sa formation contre l'OGCN, la qualité de son adversaire, et surtout la situation de l'infirmerie lensoise.

Alexis Claude-Maurice absent deux à trois mois

"On avait un adversaire de très grande qualité. On a fait de bonnes choses, mais pas suffisamment. On pouvait peut-être espérer un nul, mais ils n'ont pas volé leur victoire. Il aurait fallu plus de justesse, on aurait pu attaquer un peu plus la profondeur sur certaines situations aussi. Ils défendent en avançant, ils défendent haut. Ils ont été un peu plus forts que nous ce soir. Quand un joueur sort en cours de rencontre, ce n'est jamais très bon signe. Pour Massadio (Haïdara), ça a l'air d'être en haut du mollet, je n'ai pas le détail. Pour Alexis (Claude-Maurice), il va se faire opérer du ménisque, sa douleur a augmenté après le match contre Troyes. Son indisponibilité devrait être de deux à trois mois. Salis (Abdul Samed) a subi une contusion sur le ligament à l'entraînement mardi. Il a fini l'entraînement, mais c'était plus compliqué ce matin au réveil. Ça va rentrer assez vite dans l'ordre, les examens ne montrent rien de méchant."