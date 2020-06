Plus qu'une étape pour connaître officiellement les contours de la prochaine saison. L'Assemblée générale de la LFP confirme ce matin la décision du CA de la Ligue. Convoquée à 10 heures ce matin, elle acte le maintien d'une Ligue 1 à 20 équipes la saison prochaine. Le choix pousse aux descentes d'Amiens et Toulouse, qui ne seront pas repêchés comme ils le souhaitaient dans un championnat à 22 clubs.

Dans un communiqué, la ligue explique que l'examen de la décision « a porté sur les impacts financiers, la répartition des droits audiovisuels ainsi que sur les répercussions contractuelles avec les diffuseurs de la Ligue 1. »

Réunie ce mardi 23 juin, l’Assemblée Générale de la @LFPfr a adopté à une majorité de 74,49% des voix exprimées la résolution proposée par le Conseil d’Administration de maintenir le format de la Ligue 1 à 20 clubs pour la saison 2020/2021. Communiqué ➡️ https://t.co/C4GW4Gqdxd pic.twitter.com/zxOWhZhzqg — Ligue de Football Professionnel (@LFPfr) June 23, 2020

La lettre de Joannin n'a pas convaincu

Le club de Toulouse étant résigné, c'est le président d'Amiens Bernard Joannin qui s'est battu jusqu'au bout pour sauver son club. Le dirigeant a adressé une lettre aux membres de l'Assemblée Générale. Il regrette que la LFP n'ait pas suivi les directives du Conseil d'État, en posant trois questions à la fin de son message :

- Le principe des descentes aux deux tiers d'une compétition est-il sportivement juste ?



- Cette décision des instances dirigeantes dans cette période exceptionnelle est-elle humaine, empreinte de solidarité et conforme aux valeurs du football ?



- Faut-il ajouter des difficultés aux difficultés pour des villes et des territoires déjà très meurtris d'un point de vue sanitaire, économique et social ?

Joannin ne s'est donc pas fait entendre, 74,49% des voix de l'AG approuvant la résolution.

La FFF tranchera vendredi

Il reste néanmoins une étape avant que cette décision ne soit entérinée. L'assemblée générale de la FFF se réunira ce vendredi 26 juin pour donner une réponse officielle et définitive sur le sujet. Elle validera aussi la future convention LFP-FFF (2020-2024). Cette dernière a été adoptée en Assemblée générale de la Ligue le 20 mai.