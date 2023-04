Lens se prend à rêver. En ouverture de la 30ème journée, les Sang et Or sont venus à bout de Strasbourg, non sans difficultés (2-1). Grâce à ce succès, les Nordistes sont assurés de passer un bon week-end. Les joueurs de Franck Haise prennent provisoirement trois points d’avance sur l’Olympique de Marseille dans la course au podium et surtout, reviennent à trois unités du Paris Saint-Germain en tête du championnat. De quoi imaginer Lens se mêler à la lutte pour le titre. En conférence de presse, Franck Haise ne voulait rien s’interdire : « On sait juste la difficulté de gagner un match, c'était difficile la semaine dernière, c'était difficile contre Angers en début de match. C'était difficile ce soir. On ne s'interdit rien mais on est aussi assez lucide sur la difficulté de gagner ces matchs. »

"Pour l'instant on le mérite mais le championnat, c'est 38 journées, pas 30"

Alors que Lens est en excellente posture pour retrouver l’Europe, et plus précisément la Ligue des Champions, Franck Haise souhaite se focaliser sur le contenu avant les résultats : « Ce que je veux, c'est qu'on joue avec personnalité les 8 derniers matchs, peu importe la pression. Si on ne le fait pas, on sait qu'on ne sera pas récompensé. Jouons avec le maximum de personnalité, de courage et de qualité. Après, si on doit obtenir quelque chose... Pour l'instant on le mérite mais le championnat, c'est 38 journées, pas 30. » Tâche aux Sang et Or de bien finir.