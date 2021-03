Nasser Larguet a normalement vécu son dernier match sur le banc de l'Olympique de Marseille, à l'occasion du choc face à Lyon conclu sur un score de parité (1-1). Comme l'a dit Rudi Garcia en conférence de presse à propos de Jacques-Henri Eyraud, son ancien président à l'OM - qui vient d'être remplacé par Pablo Longoria : "On s'aperçoit souvent de la qualité des gens lorsqu'ils ne sont plus là, et ça vaut dans beaucoup de domaines." Les Marseillais ne risquent-ils pas de penser la même chose avec celui qui va redevenir directeur du centre de formation ?





Loué par les joueurs, simple et juste dans ses choix, Larguet a réussi à transmettre à nouveau une certaine envie tout en misant sur des jeunes comme Saif-Eddine Khaoui ou Luis Henrique. "J'avais dit aux joueurs de se mettre dans une bulle sportive, de se déconnecter de tout ce qu'il se passe autour. Ils ont été bien focus là-dessus. Moi je vis bien cet intérim et je me méfie des louanges..." En concluant dans un sourire : "Je fais une très belle carrière de formateur." Après un nul à Lens il y a un mois (2-2) pour démarrer dans l'urgence, après la démission d'André Villas-Boas, puis une défaite face au PSG, Larguet a enchaîné avec cinq matchs sans défaite toutes compétitions confondues. C'est la meilleure série du club cette saison.



Sampaoli devrait commencer fort, s'il débute bien mercredi, puisque l'OM se rendra chez le leader Lille. "Quand il sera là, je ferai comme je fais tout le temps, termine Larguet. Je reviendrai avec la formation et je garderai une connexion forte avec l'équipe première, à propos de mes jeunes que j'estimerai aptes à être promus." En cas de défaite chez les Dogues, ce qui est évidemment plausible et n'aurait rien d'une infamie - sauf manière déplorable -, les supporters se chargeront très vite de regretter l'humilité et surtout la compétence de Larguet.

⏱ 90+5 | #OMOL 1️⃣-1️⃣



🔚 Score de parité : nos Olympiens auront été vaillants. Prochaine rencontre dès mercredi avec le déplacement à Lille. pic.twitter.com/wvljgibZ3g

— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 28, 2021