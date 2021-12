Niko Kovac (entraîneur de Monaco, battu par le Paris SG): "On a très bien commencé le match. La première période a été bonne. Mais il aurait fallu marquer pour qu'elle soit très bonne. Notre plan était de presser le PSG très haut. On l'a fait en première période. On a eu des occasions. Mais quand on joue le PSG, et qu'on ne marque pas, c'est difficile de gagner ici. En plus de ça, on a commis de grosses erreurs. La qualité de cette équipe de Paris est trop élevée.

En deuxième période, c'était difficile pour nous. On a perdu 2-0, mais mon sentiment, c'est qu'il y avait la place pour faire mieux. Kylian appartient aux trois meilleurs joueurs du monde à l'heure actuelle. Il va gagner beaucoup de Ballons d'Or s'il continue comme ça. Il fait la différence pour le PSG en ce moment. Sa vitesse, l’agilité, sa puissance... C'est difficile de défendre contre lui. S'il continue comme ça et qu'il reste en bonne santé..." (il regarde le plafond).