Le RC Strasbourg a réussi une excellente opération dans le haut du classement de la Ligue 1 en battant Lens ce dimanche (1-0). Les hommes de Julien Stéphan n’ont peut-être pas retrouvé leur allant offensif, mais un but de Ludovic Ajorque sur penalty a suffi à leur bonheur. Le Réunionnais a inscrit son onzième but de sa saison, son premier depuis dix matchs, pour permettre au RCS de remonter au quatrième rang, à seulement deux points du podium. Parfois frustré en début de match quand il n’a pas été trouvé par ses coéquipiers, l’attaquant de 28 ans n’a pas tremblé au moment d’ouvrir le score après une faute de main de Przemyslaw Frankowski sur un centre de Frédéric Guilbert à l’heure de jeu. Sa réalisation a complètement débloqué la rencontre. Avant ce but, les Alsaciens dominaient légèrement une partie sans énormes occasions à part des frappes lointaines de David Da Costa (11eme), Seko Fofana (21eme), Jean-Ricner Bellegarde (34eme) ou une inspiration de Frédéric Guilbert qui a perdu un duel avec Jean-Louis Leca quand tout le monde s'était arrêté de jouer (42eme).

50% de réussite aux penalties



Dans la foulée de son penalty transformé, Ludovic Ajorque a obtenu un deuxième penalty pour Strasbourg. Parfaitement lancé dans le dos de la défense sang et or, il avait été fauché par Jean-Louis Leca. Le portier s’était rattrapé en repoussant la tentative de Kevin Gameiro (68eme). Galvanisés par l’exploit de leur gardien, les Nordistes ont tenté d’égaliser dans le sillage de Wesley Saïd (75eme) et Seko Fofana (87eme). En vain. Les Alsaciens auraient même pu doubler la mise en contre avec un peu plus de précision à l’image d’une tête de Frédéric Guilbert qui est passée au-dessus après un beau mouvement collectif (81eme). Les Alsaciens ont peut-être manqué de précision dans la surface adverse, mais ils ont été impériaux en défense. Pour la huitième fois en 2022, ils ont terminé un match sans encaisser de but. Dans les cinq grands championnats européens, personne n’a fait mieux. Cette solidité prouve que les Racingmen peuvent viser les places européennes. Leur classement à l'issue de la 30eme journée le confirme.