Réduit à dix dans son Classique contre l'OM dimanche dernier, le PSG n'a pu ramener mieux qu'un match nul du Vélodrome. Face à l'équipe qui lui a chipé son titre la saison dernière, le club francilien veut remettre la marche avant. Les Dogues sont loins de leur forme du dernier exercice puisqu'ils pointent à la 10e place avant cette journée.

Les stats à connaître (avec Opta)

Paris a perdutoutes compétitions confondues et pourrait s'incliner lors de 3 rencontres consécutives face à cet adversaire pour la première fois depuis mars 1987- septembre 1988 (4).Vainqueur au Parc des Princes le 3 avril dernier (1-0), Lille peut devenir la 1re équipe à s’imposer 2 fois de suite en déplacement à Paris en Ligue 1 depuis Rennes en novembre 2012 puis en mai 2014 (2-1 à chaque fois).Paris est resté muettoutes compétitions confondues mais n’a jamais connu 3 rencontres de rang sans marquer face à une même équipe sous l’ère QSI.Paris n’a remporté qu’un seul de ses 3 derniers matches de Ligue 1 (1 nul, 1 revers), après avoir gagné ses 8 premiers cette saison. Tenu en échec par Marseille dimanche dernier (0-0), le PSG n’a jamais connu 2 matches de rang sans gagner dans l’élite sous Mauricio Pochettino.Lille ne compte que 15 points après 11 matches de Ligue 1 2021/22,ont connu un aussi mauvais départ pour un tenant du titre dans l’élite au 21e siècle.Paris reste sur 8 victoires d’affilée à domicile en Ligue 1, échouant pour la dernière fois à s’imposer au Parc face à… Lille, le 3 avril (0-1). C’est la meilleure série en cours et la plus longue du PSG dans l’élite depuis août 2018-mars 2019 (15).Lille a perdu(1 succès), alors qu’il était resté invaincu lors de ses 16 précédents (12 victoires, 4 nuls), la plus longue série de son histoire hors de ses bases dans l’élite.Lionel Messi n’a marqué aucun but en 4 matches de Ligue 1 cette saison. C’est la 1re fois que le néoattaquant de Paris ne trouve pas le chemin des filets lors de ses 4 premières rencontres d’une saison dans l’élite depuis 2005/06 avec Barcelone.Burak Yilmaz n’a marqué, alors qu’il en avait inscrit 7 lors de ses 7 derniers la saison passée. Depuis son arrivée à Lille en août 2020, le Turc a été signalé hors-jeu à 41 reprises dans l’élite, au moins 13 de plus que tout autre joueur.Les équipes de Jocelyn Gourvennec, l’entraîneur de Lille, encaissent en moyenne 4.8 buts par match quand elles se déplacent chez le leader de Ligue 1 (soit 29 en 6 rencontres). Le Breton reste d’ailleurs sur un revers 9-0 à Paris avec Guingamp lors du plus récent, le 19 janvier 2019.