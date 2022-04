"Il me reste un an de contrat, donc logiquement ce n'est pas une question de volonté mais une question contractuelle", a lancé le technicien argentin, qui envisage de poursuivre sa mission. "Les attentes et le désir sont toujours de faire au mieux, et nous avons toujours intacte cette volonté de revanche", a ajouté "Poche". S'il semble tout près de conquérir le dixième titre de champion du club, peut-être dès mercredi (21h00) à Angers pour la 33e journée de Ligue 1, l'Argentin a échoué en Ligue des champions, éliminé par le Real Madrid (1-0, 1-3) dès les 8e de finale.

"Le bilan de la saison, on le fera quand on aura rempli l'objectif", a souligné Pochettino. "Un des objectifs fondamentaux du club est gagner la Ligue des champions, c'est une déception énorme de n'y être pas parvenu, mais elle ne se gagne pas tous les jours..." "La saison n'est pas terminée, l'objectif du championnat n'est pas encore rempli, nous sommes concentré là-dessus. Quand il sera rempli il sera tant de s'asseoir tous ensemble pour dessiner le futur de l'équipe", a complété l'Argentin.

Il a précisé que "la direction sportive travaille sur les contours de la saison prochaine". Arrivé en janvier 2021 en remplacement de Thomas Tuchel, remercié avant Noël, Pochettino, a levé à l'automne 2021 son année optionnelle jusqu'à juin 2023. Après l'échec à Madrid, le PSG pourrait cependant chercher un autre entraîneur, ont rapporté certains médias.