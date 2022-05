L'attaquant vedette du Paris SG Kylian Mbappé, qui a renouvelé samedi son contrat jusqu'en 2025, a assuré lundi ne pas vouloir aller "au-delà" de sa "fonction" de joueur, sans empiéter sur la direction sportive du club ni briguer le capitanat de l'équipe. Lors d'une conférence de presse au Parc des Princes avec le président du PSG Nasser al-Khelaïfi, l'international français a également évacué le sujet des droits à l'image, affirmant que le conflit né de son refus de participer à une opération de sponsoring en sélection en mars n'était qu'un "petit quiproquo" qui serait "réglé très vite".

Garder "le meilleur joueur du monde"

Al-Khelaifi : "C'est très important pour nous, pour la Ligue 1 et la France. Nous gardons le meilleur joueur du monde afin de continuer à faire grandir le club et le faire gagner. Grâce à ça, et les présidents de L1 en sont satisfaits, on devient l'un des meilleurs championnats du monde. Et Kylian (Mbappé) reste ici car Paris permet de réaliser ses objectifs sportifs. Sa famille a été très importante pour moi et je la remercie, ainsi que les équipes du PSG qui ont travaillé sur sa prolongation. Je veux que notre projet s'écrive avec Mbappé afin de poursuivre la grande histoire du PSG."

La part de Mbappé dans les décisions sportives

Mbappé : "Je reste un joueur de foot, j'évolue au sein d'un collectif. Je ne vais pas au-delà de cette fonction. J'aime discuter de football, en parler même avec le président, mais je n'irai jamais au-delà de ma fonction de joueur."

Al-Khelaifi : "Comme le dit Kylian, il est un joueur. Bien sûr, le projet sportif c'est important pour tous les joueurs mais vous dites que Kylian veut ci et veut ça, alors que la seule chose qu'il souhaite c'est gagner. On a quelqu'un de magnifique en tant que joueur, en tant que personne et comme image pour la France. On garde le meilleur joueur du monde en France qui veut tout faire pour le club. Dans le futur vous le comprendrez tous."

L'argent passe derrière le sportif

Al-Khelaïfi: "L'argent n'est pas le plus important pour Kylian. Depuis le premier jour, on ne parle que de football et de sportif, même lorsqu'on l'a acheté à Monaco. Ce que j'aime avec lui c'est qu'on ne parle que de ça. Quand on est venu ici c'est pour Paris, pour la France et le club afin de gagner toujours plus de trophées, de championnats et la Ligue des champions bien sûr. On a le même discours tous les deux."

Mbappé: "Tout le monde sait que l'an dernier, je voulais partir et j'avais l'intime conviction que c'était le meilleur choix, mais les années se suivent et ne se ressemblent pas. Je suis français et il y a ce côté sentimental de quitter mon pays qui aurait été difficile. Le projet a changé, mon club veut construire une nouvelle ambition sportive et je pense qu'il y a d'autres belles histoires à écrire ici, c'est ce qui compte."

Les droits à l'image

Mbappé: "Ce qui est drôle c'est qu'avant ce rassemblement de mars personne n'a fait ne serait-ce qu'un article sur les droits à l'image, alors que pour être honnête on a parlé ensemble des mois de sportif, des heures de droit à l'image et cinq minutes d'argent. Le football a changé, vous (ndlr : les journalistes) le savez mieux que moi. Une nouvelle vague est arrivée et je veux juste donner un droit de regard sur ce à quoi mon nom est associé et les valeurs que je souhaite donner. Et il n'y a pas de problème avec les Bleus on va régler cette question avec intelligence et respect.

Al Khelaïfi: "Kylian a toujours respecté les partenariats. Il n'y a jamais eu un seul problème en cinq ans. C'est un grand professionnel, il fait toujours tout pour le club, et les personnes qui le composent."

Le capitanat

Mbappé : "Je pense qu’avec plus de maturité (ndlr: par rapport à la prise de parole aux trophées UNFP 2019 ou il avait réclamé plus de responsabilités) que les responsabilités se gagnent sur le terrain. Après je pense qu’on a pas besoin d'avoir le brassard pour s'investir dans un projet. Aujourd'hui on a déjà un capitaine, Marquinhos, c'est un joueur très important et je n'ai pas besoin d'être à sa place pour montrer mon point de vue et donner mon meilleur sur le terrain."