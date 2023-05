Le Paris Saint-Germain va pouvoir compter sur le retour de Leo Messi. L’international argentin a retrouvé les séances d’entraînement avec le reste de ses coéquipiers la semaine passée. Alors que le club de la capitale reçoit Ajaccio ce samedi en Ligue 1, Christophe Galtier s’est montré clair en conférence de presse, annonçant le retour du septuple Ballon d’Or dans son onze de départ : « évidemment que j'ai parlé avec Leo dès son retour. Pour voir dans quel état d'esprit il est. Je l'ai trouvé très serein. Il est très motivé à jouer, très déterminé à glaner encore un titre supplémentaire. Oui, Leo va démarrer demain ».

Galtier encense Messi



Christophe Galtier a ensuite défendu son joueur au sujet de sa saison et a dévoilé son plan pour battre Ajaccio : « Leo, c'est Leo Messi. Je ne vais pas vous parler des stats de cette année, qui sont des stats très intéressantes. Quand il est sur le terrain, il faut simplement adapter certaines choses pour trouver un bon équilibre et une animation offensive. À Troyes, on a vu l'équipe s'exprimer de belle manière dans ce que nous avions mis en place. Je reste sur ce que nous avons fait à Troyes, en incorporant Leo. Il faudra trouver une animation offensive aussi intéressante que ce que nous avons pu trouver face à Troyes »