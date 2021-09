L'OGC Nice marque le pas en Ligue 1. Septième du classement, le club azuréen reste sur deux matchs sans victoire, face à Monaco (2-2) et Lorient (1-0). Alors à la veille de se déplacer sur la pelouse de l'AS Saint-Etienne dans le cadre de la 8ème journée de Ligue 1 (samedi, 17 heures), Christophe Galtier a évoqué quelques thèmes, et notamment le manque de réussite récent d'Amine Gouiri sur penalties, lui qui a manqué deux tentatives dans ce registre face à l'AS Moanco puis Lorient.

"Il ne faut pas qu'Amine soit dans la revanche"



"J'ai parlé ce matin avec lui. Il ne doit pas être pris par le doute. Il doit avoir aussi une réflexion sur sa manière de tirer et avoir plus de variété et de maîtrise dans ses penalties. Ça doit le faire grandir d'avoir une analyse sur sa manière de le tirer. Il est touché, surtout parce qu'il sait qu'on parle de penalties qui coûtent des points. Mais il a toujours ma confiance. Il faut continuer à travailler", a-t-il indiqué. "Il ne faut pas qu'Amine soit dans de la revanche, de l'orgueil mal placé. Mais il est très structuré sur le plan mental, il n'est pas dans ce registre-là", a jugé Galtier.





Le déplacement sur la pelouse du stade Geoffroy-Guichard sera particulier pour Galtier, qui a été entraîneur adjoint de l'ASSE lors de la saison 2008-2009, mais également coach de l'équipe première entre 2009 et 2017. "J'ai toujours un regard très attentif du parcours de l'AS Saint-Étienne, des Verts. Évidemment, quand on prépare le match, il y a toujours des souvenirs qui reviennent, et de bons souvenirs", a clamé le natif de Marseille, qui a confirmé les forfaits de Kasper Dolberg (douleur au genou) et Justin Kluivert (lésion musculaire) pour la rencontre.