Franck Haise n'a pas aimé ce qu'il a vu de Brest-Lens (1-1), et notamment l'arbitrage. L'entraîneur du RCL est revenu sur les décisions prises avant l'égalisation de son équipe en fin de match (Gradit, 83e). Il a évoqué l'ouverture du score brestoise, potentiellement entachée d'une main, commise par Pierre Lees-Melou, qui aurait ensuite pu être expulsé pour un second jaune, finalement non distribué... De quoi agacer sérieusement le coach artésien.

« J'ai revu les images, mais déjà, j'avais une idée assez claire, notamment du but brestois. Même si j'ai des yeux de 52 ans, j'ai quand même plutôt bien vu la chose. J'ai voulu à l'instant (après le match donc) discuter avec les arbitres, pas avec le VAR malheureusement, mais avec les arbitres. Mais pour l'instant, ce n'est pas possible. Qu'il y ait débat, à la limite sur le penalty pour nous, sur la main de Belkebla. Il pense que c'est un geste naturel. Moi, un bras qui monte comme ça, ce n'est pas tout à fait naturel, mais il peut toujours y avoir débat, pourquoi pas. »

Franck Haise évoque plusieurs situations litigieuses

« Je pense que sur l'action du but de Brest, il y a une main qui emmène le ballon complètement dans un sens contraire à sa direction. Et qui ensuite amène l'action du contre et du centre. Donc main offensive, jusqu'à preuve du contraire, elle doit être sifflée. Elle ne l'a pas été. J'ai demandé si c'est checké au VAR. On me dit même que le joueur est au sol, il n'est jamais au sol, la main n'est pas au sol, ce n'est même pas ce qui s'est passé. Et puis, après, on a un joueur aux urgences aussi. Sur un tacle que j'estime très limite qui vaut au moins un jaune, ce qui aurait été le deuxième à 30 minutes de la fin après. C'est peut-être mon interprétation qui n'est pas la bonne, mais ça pose débat quand même. Ça pose question, en tout cas, moi, ça me pose question. »